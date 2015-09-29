Зелёный чай для похудения, купленный через интернет, спровоцировал у девушки развитие гепатита

Китайский зеленый чай иногда вызывает острое воспаление печени. В пример они приводят случай, произошедший с 16-летней британкой. Девушка пыталась сбросить вес и пила чай в больших количествах. В результате у нее развился острый гепатит, передает meddaily.ru со ссылкой на The Immortal News. Девушка обратилась к врачам с жалобами на тошноту, головокружения, боли в области живота и в суставах. Врачи заподозрили инфекцию мочевыводящих путей и выписали антибиотики. Но они не сработали, а симптомы лишь ухудшились.

Британка оказалась в отделении неотложной помощи. Тесты показали: печень воспалена. О повреждениях органа говорил и желтый оттенок кожных покровов. Девушка призналась, что она покупала зеленый чай в интернете и пила по три чашки в день, чтобы сбросить вес. Вес не ушел, но появились тревожные симптомы. Медики полностью исключили зеленый чай из рациона пациентки и провели восстанавливающую терапию, дабы купировать воспаление.

Специалисты подчеркивают: не стоит приобретать чай в интернете. Продукт, который принимала девушка, был произведен в Китае. О его составе можно только догадываться, так как аннотация была написана на китайском языке. Ранее проводившиеся исследования показали, что некоторые экстракты зеленого чая снижают вес у людей. Однако эти выводы не подтвердились позднее. Правда, зеленый чай не раз признавали самым полезным напитком. Ученые говорили о его способности снижать холестерин и повышать уровень бдительности человека. Между тем, негативные эффекты чая детально никто не исследовал.