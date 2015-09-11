В переедании виновата больная печень

Желание плотно поесть ночью – это один из симптомов нарушения внутреннего режима организма или циркадного ритма.

Этот факт известен уже много лет. Но до сих пор достоверно не было известно, дисфункция какого органа приводит к этому проблеме, которая может провоцировать такие серьезные заболевания, как сахарный диабет, замедление метаболизма и психологические расстройства и нарушение пищевых традиций. К тому же, ночные переедания негативно влияют на гормональный фон человека, его сон и аппетит, пишет tvoymalysh.com.ua.

Результаты исследований, которые провели английские ученые, доказывают, что источником проблем могут стать заболевания печени, которые долгое время не дают о себе знать. Не зря печень называют молчаливым органом. Бывает, что проходят годы прежде, чем человек узнает о своей болезни.

Рецепторы печени регулируют метаболизм и отвечают за энергообмен, а также нормализуют работу «внутренних часов» организма.

Ученые уверены, что устраняя неполадки в печени, можно улучшить многие показатели, отвечающие качество жизни: нормализовать сон, аппетит, решить проблемы с метаболизмом, эффективно похудеть и замедлить процесс старения.

К тому же, нормализация ритмов человека является важной частью профилактики онкологических заболеваний. Известно, что росту опухоли способствует гормональный дисбаланс и нарушение сна.

Будь внимательна к сигналам, которые подает тебе печень и будь здорова!