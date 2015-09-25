Китайские ученые выяснили, что у тучных мужчин чаще рождаются мальчики

Оказывается, чтобы родилась девочка, мужчине стоит более внимательно следить за своим весом, сообщает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Так, у тучных мужчин чаще рождаются мальчики. Было проведено детальное исследование, которое, в отличие от предыдущих, фокусировалось не на роли матери, а на роли отца.

В общей сложности анализу подверглись 8500 пар, которые проходили лечение от бесплодия. Ученые учитывали не только статистику беременности и рождаемости, но и вес родителей. Оказалось, на стройных мужчин приходилось 611 мальчиков и 569 девочек (мальчиков было на 7% больше, что, в принципе, нормально). Но вот в группе тучных отцов было на целых 27% больше мальчиков. А это уже отклонение.

Пекинский университетский госпиталь подчеркивает: причина данного феномена может крыться в том, что эмбрионы женского пола по какой-то причине менее выносливы, если в зачатии принимал участие тучный мужчина. Также не исключено, что у полных мужчин больше вырабатывается "Y-сперматозоидов", приводящих к образованию мужских эмбрионов.