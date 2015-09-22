Животный вирус лейкоза назвали вероятной причиной появления рака у людей

Вирус лейкоза крупного рогатого скота был впервые обнаружен в образцах тканей рака груди людей. Ученые делают предположение: возможно, есть связь между контактом с этим вирусом и повышенным риском развития рака у человека, пишет meddaily.ru со ссылкой на News-medical.net.

Данный вирус поражает кровь и клетки молочных желез у скота. Он легко передается между животными, но вызывает реальное заболевание менее чем у 5% инфицированных. Долгое время считалось, что вирус не передается людям. Но последнее исследование говорит об обратном. Сотрудники Университета Калифорнии проанализировали ткани груди 239 женщин с и без рака груди.

Оказалось, более чем в 50% образцов женщин с раком груди присутствовала ДНК вируса. Специалисты подсчитали: наличие вируса повышало риск развития рака груди в три раза. Если вирус действительно вызывает рак, то сам подход к лечению онкологического заболевания придется изменить.

В принципе, ученые не в первый раз говорят о связи вирусов и рака. Например, гепатит В провоцирует рак печени, а вирус папилломы человека - анальный рак и рак шейки матки. Что касается вируса лейкоза крупного рогатого скота, то у экспертов есть несколько вопросов. К примеру, не очень понятно, каким образом люди вступили с ним в контакт. Возможно, они выпили не пастеризованное молоко или съели сырое мясо. Или же вирус пришел от других людей.