Ученые впервые смогли превратить раковые клетки в здоровые

Методика продемонстрировала положительные результаты в лечении опухолей рака груди, легких и мочевого пузыря.

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Как сообщает Daily Mail, ученым клиники Майо в Джексонвилле из штата Флорида удалось разработать новый подход к лечению злокачественных новообразований. Научный руководитель проекта Панагиотисом Анастасиадисом сравнил их подход с тормозной системой авто. Он отметил, что ученым удалось разработать систему остановки роста опухоли и возврата клеток к нормальному функционированию, пишет Телеграф.

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Ученые выделили белок, продуцируемый геном Plekha7, способный влиять на пораженные клетки. Белок блокирует механизм дальнейшего деления клеток и перевода новообразования в категорию злокачественного. Исследователи фиксировали положительные результаты при проведении экспериментов на агрессивных формах рака. Анастасиадисон заявил, что им удалось подобрать "ключи" к опухолям и совершить прорыв в понимании биологии рака. На начальных этапах методику планируют внедрять для лечения рака молочных желез, легких и мочевого пузыря.