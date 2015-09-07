Мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки способны вызвать рак кожи

Они просто отражают вредные УФ-лучи, пишет meddaily.ru со ссылкой на открытие ученых из Университета Нью-Мексико. Специалисты советуют людям носить очки и использовать солнцезащитные средства, пользуясь мобильными устройствами на улице.

Немного улучшает ситуацию антибликовый экран. В целом же экраны работают как простые отражатели лучей или зеркала. Это доказал эксперимент с манекеном. На куклу был прикреплен измеритель лучей UVA/B, а перед ней расположили разные мобильные устройства и предметы (журнал, iPhone5, модели iPad, два ноутбука Macbook и электронную книгу Kindle). Первая часть эксперимента продолжалась час (с 11 утра до полудня) и предметы располагались на расстоянии 42 сантиметра. Для второй части эксперимента их передвинули на 31 сантиметр от куклы.

При этом куклу с сенсором и устройства повернули друг к другу таким образом, чтобы сымитировать положение человека, использующего устройства (сенсор смотрел прямо на экран). Излучение замерялось в джоулях на квадратный сантиметр, а потом сравнивалось с контрольным экспериментом, когда перед манекеном стояла пустая стойка для нот. Оказалось, когда предметы располагались дальше от куклы, например, открытый журнал увеличивал дозу УФ на 46%. В свою очередь, iPad2 - примерно на 85%, а 11-дюймовый Macbook - на 75%. Но лишь во второй части экспериментам iPhone5 повышал уровень облучения на 36%.