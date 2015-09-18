В США появился новый препарат для лечения шизофрении и биполярного расстройства

Эффективность нового препарата в терапии шизофрении была продемонстрирована в трех клинических исследованиях при участии 1754 пациентов, пишет Ремедиум. Было показано, что применение карипразина сокращает выраженность симптомов шизофрении по сравнению с плацебо. Результаты других испытаний, проведенных с привлечением 1037 участников, также показали эффективность использования карипразина в лечении биполярного расстройства.

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Наиболее распространенными побочными эффектами в КИ с участием больных шизофренией были тремор, неразборчивая речь, непроизвольные сокращения мышц. У пациентов с биполярным расстройством чаще всего регистрировались акатизия, диспепсия, тошнота, сонливость и беспокойные состояния.

Карипразин, зарегистрированный под торговым наименованием Враилар (Vraylar), является частичным агонистом дофаминовых D3/D2- рецепторов с преимущественным воздействием на D3-рецепторы.