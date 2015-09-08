Курсы для будущих мам и пап помогают родить здорового ребенка

В новом исследовании, проведенном специалистами из Университета Пенсильвании, приняли участие 399 пар, ожидавших первого ребенка. В начале исследования будущие матери ответили на вопросы о тревоге, депрессии и финансовых трудностях. Затем добровольцев разделили на две группы, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Пары из первой группы посещали занятия, помогавшие снизить уровни стресса, тревоги и депрессии. Вторая группа была контрольной. Участники из первой группы сходили на 5 занятий во время беременности и еще на 4 после рождения ребенка.

Исследование показало: в группе, посещавшей курсы, финансовый стресс и депрессия не снижали массу тела новорожденных. Кроме того, мать и ребенок после родов проводили в больнице меньше времени по сравнению с контрольной группой. Ранее специалисты выяснили, что курсы полезны для беременных женщин со средними и высокими уровнями кортизола (гормона стресса).