В депрессии виновато самобичевание

В исследовании поучаствовали две группы людей - одна состояла из добровольцев, некоторое время назад прошедших курс лечения от хронической депрессии, а другая - из людей, которые депрессией никогда не страдали.

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После этого участников эксперимента просили поступать плохо по отношению к близким и друзьям, и рассказывать о своих впечатлениях психологам. Параллельно активность мозга добровольцев мониторилась при помощи магнитно-резонансной томографии. Анализ данных позволил установить, что у людей, склонных к депрессии, участки мозга, ответственные за чувство вины и анализ поведения, связаны слабее, чем у здоровых добровольцев.

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То есть получается, что когда склонный к депрессии человек совершает некий поступок, он часто оказывается не в состоянии отделить последствия собственного поведения от воздействия не зависящих от него причин. Как следствие, он «берет» всю вину на себя. Исследователи также отмечают, что в случае, когда добровольцы винили в своих неприятностях кого-то другого, подобного разъединения в работе участков мозга не наблюдалось.

Возможно, новые результаты помогут при лечении депрессии. В будущем, возможно, удастся таким образом диагностировать предрасположенность к депрессии, получив первый «МРТ-маркер» этого заболевания.