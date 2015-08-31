В депрессии виновато самобичевание

12:31, 31 августа 2015
Зарубежные новости
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Английские нейробиологи подтвердили классический тезис Зигмунда Фрейда о том, что депрессию от обычной печали отличает склонность к самобичеванию.

Фото: Гуманитарный штаб

В исследовании поучаствовали две группы людей - одна состояла из добровольцев, некоторое время назад прошедших курс лечения от хронической депрессии, а другая - из людей, которые депрессией никогда не страдали. 

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После этого участников эксперимента просили поступать плохо по отношению к близким и друзьям, и рассказывать о своих впечатлениях психологам. Параллельно активность мозга добровольцев мониторилась при помощи магнитно-резонансной томографии. Анализ данных позволил установить, что у людей, склонных к депрессии, участки мозга, ответственные за чувство вины и анализ поведения, связаны слабее, чем у здоровых добровольцев. 

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То есть получается, что когда склонный к депрессии человек совершает некий поступок, он часто оказывается не в состоянии отделить последствия собственного поведения от воздействия не зависящих от него причин. Как следствие, он «берет» всю вину на себя. Исследователи также отмечают, что в случае, когда добровольцы винили в своих неприятностях кого-то другого, подобного разъединения в работе участков мозга не наблюдалось. 

Возможно, новые результаты помогут при лечении депрессии. В будущем, возможно, удастся таким образом диагностировать предрасположенность к депрессии, получив первый «МРТ-маркер» этого заболевания. 

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