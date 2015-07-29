Позвоночник у мужчин от рождения прочнее, чем у женщин

Исследователи из Детской больницы Лос-Анджелеса проанализировали данные 70 здоровых доношенных младенцев (35 девочек и 35 мальчиков). Вес, рост, окружность головы и талии существенно не отличались у представителей разных полов. Ученые также оценили размеры поперечного сечения позвонков новорожденных. Это позволило специалистам сделать вывод о прочности позвоночника детей, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Ученые обнаружили, что у девочек размеры поперечного сечения были на 10,6% меньше, чем у мальчиков. Результаты не зависели от гестационного возраста, массы тела и роста детей при рождении. По мнению исследователей, меньшие размеры поперечного сечения позвонков позволяют женщинам адаптироваться к нагрузке во время беременности.

Однако также из-за этого женщины более склонны к сколиозу и остеопорозу. Кроме того, ученые отмечают, что в течение жизни женщины накапливают меньше костной массы, чем мужчины. Поэтому риск переломов позвоночника у женщин в 2-4 раза выше.