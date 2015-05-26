Грудное вскармливание защищает детей от негативного воздействия загрязнения воздуха

В исследовании специалистов из Университета Страны Басков приняли участие 638 женщин и их дети. Ученые хотели понять, как загрязнение окружающей среды влияет на здоровье ребенка в утробе матери. Также они изучили роль диеты в развитии ребенка, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Специалисты сосредоточились на последствиях воздействия высоких уровней тонкодисперсных частиц (ТЧ 2.5) и диоксида азота для моторного и психического развития детей. На фетальной стадии внутриутробного развития центральная нервная система только начинает формироваться. В ней еще нет механизмов, предотвращающих накопление опасных веществ. Исследование показало, что грудное вскармливание в течение, как минимум, четырех месяцев спасало детей от негативного влияния загрязнения воздуха.

Кстати, ученые из Университета Монтаны выяснили: загрязнение воздуха может вызывать у детей ухудшение кратковременной памяти и снижение интеллекта. Дети, находящиеся под воздействием большого количества загрязняющих веществ в течение долгого времени, подвержены высокому риску воспаления мозга и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.