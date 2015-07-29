Рождение ребенка меняет взгляды мужчин на роль женщины в семье

Специалисты из Университета Квинсленда опросили почти 2000 австралийцев после того, как те стали родителями. Оказалось, что после рождения первого ребенка мужчины начинали придерживаться более традиционных взглядов на роль женщины в семье. Они считали материнство самой важной частью жизни женщины, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Кроме того, мужчины реже соглашались с тем, что домашние обязанности следует делить поровну. Зато они чаще отмечали: женщина должна работать только в том случае, если семье очень нужны деньги. По мнению специалистов, причиной таких изменений во взглядах мужчин являются не биологические, а социальные факторы. Ведь в обществе поощряется традиционная роль женщины-матери.

Материнство также меняет взгляды женщин на свою роль, но не столь сильно. Женщины, как и мужчины, назвали материнство главным в жизни. Однако, родив ребенка, участницы начинали по-другому относиться к работающим матерям. Так, они чаще говорили, что работающая женщина может быть такой же хорошей матерью, как те, кто сидит дома с ребенком.