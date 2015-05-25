Немка в 65 лет родила четверню

Беременность была от искусственного оплодотворения, пишет BBCUkrainian.com.

Младенцы появились на свет на 26-й неделе беременности - 19 мая в больнице в Берлине, при помощи кесарева сечения. Они были помещены в специальные инкубаторы.

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Госпожа Рауниг имеет еще 13 детей. Им сейчас от девяти до 40 лет, а также семеро внуков. Сообщают, что она стала старейшей женщиной в мире, которая родила четверню.

Аннегрет Рауниг ездила в Украину для проведения необходимых для беременности медицинских процедур. Это вызвало крайне неоднозначную реакцию в Германии.

Она решилась на еще одну беременность, поскольку ее младшая девятилетняя дочь просила братика или сестричку.

Несмотря на то, что дети родились недоношенными, медики считают, что они имеют все шансы на выживание.

Во время беременности дамы Рауниг говорила, что каждый человек имеет право жить так, как ему хочется.

Она предполагает, что как и раньше будет здорова и в хорошей форме, ее не волнует отношение и мнение других людей.

Некоторые врачи сомневались в том, что она будет способна физически выносить детей.

Однако эта учительница из Германии - не самая старая женщина в мире, которая родила ребенка.

Официальный рекорд принадлежит Марии дел Кармен Бусада Лара, которая родила близнецов в возрасте 66 лет в Испании, в 2006 году.

Однако этот факт иногда отрицается. По некоторым сообщениям, в 2008 году жительница Индии Омкари Панвар в 70 лет родила близнецов

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