Игра на музыкальных инструментах изменяет мозг

Ученые из США обнаружили, что занятия музыкой способны поменять развитие мозга подростков.

Данный эксперимент проходил в одной из средних школ Чикаго. Сорок детей одного возраста были поделены на 2 группы: первая часть по 2-3 раза в неделю ходила на уроки игры на музыкальных инструментах, а остальные дети в это время занималась в спортивных секциях, пишет aspekty.net.

В начале и в конце эксперимента всех подростков испытали на нейронные реакции на звук и языковые навыки. Как выяснилось, мозг детей, которые ходили на музыкальные занятия, быстрее отвечал на звук. Также они были более восприимчивы к звуковым нюансам.

Также за 3 года исследования у детей шло развитие языковых навыков, однако у тех, кто занимался музыкой, улучшение было более видимым.

Ученые сообщили, что занятия музыкой оказывают влияние на мозг, в том числе, делая лучше звуковую память.

«В условиях ограниченного финансирования музыкальная составляющая образования чаще всего идет под сокращение одной из первых. Наша работа доказывает, что музыке обязательно должно найтись место в любой средней школе» – сообщила доктор наук Нина Крауз.