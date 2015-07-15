Мигрень вызывает структурные нарушения в головном мозге

Мигрень не просто плохо влияет на мозг, а вызывает в нем структурные нарушения.

Оказывается, такая болезнь, как мигрень оказывает не просто негативное влияние на головной мозг, а вовсе вызывает в нем структурные нарушения. Такую информацию озвучила группа ученых из Дании и США, проанализировавшая результаты 19 предыдущих клинических исследовании, пишет telegraf.com.ua.

В анализировавшихся исследованиях принимали участие пациенты, страдающие мигренью. Причем разных видов: как с аурой (когда приступ предваряют неврологические симптомы), так и без ауры. Структуры головного мозга таких пациентов на разных стадиях изучались с помощью магнитно-резонансной томографии.

В итоге оказалось, что мигрень с аурой на 68%, а мигрень без ауры на 34% повышают риск повреждения белого вещества головного мозга в сравнении с не страдающими этим заболеванием людьми. А наличие ауры и вовсе на 44% повышает риск возникновения инфарктоподобных очагов в тканях мозга. Также, что страшно, у таких людей еще и отмечено уменьшение объема серого и белого вещества мозга по сравнению со здоровыми людьми.