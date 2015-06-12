Под какую музыку лучше всего принимать пищу

Психолог Чарльз Спенс из Оксфордского университета выяснил: фоновая музыка способна сделать пищу вкуснее. Из-за медленной музыки вкусовые ощущения длятся дольше, а бодрая музыка заставляет их быстро исчезать. Специалист провел эксперимент, используя современные технологии, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

По словам ученого, музыка может заменить приправы. Так, французское блюдо казалось участникам эксперимента намного вкуснее под звуки французского аккордеона, а музыка итальянского композитора Пуччини отлично дополняла макаронные изделия. Те же результаты исследователь получил для немецкой, испанской и греческой кухни.

Чем сильнее добровольцам нравилась музыка, тем вкуснее им казалось то, что они ели. Но слишком низкие звуки делали пищу горькой. Чарльз Спенс говорит: здесь имеет место эффект переноса. Мнение человека о музыке влияет на его впечатление о еде. Поэтому важно сочетать еду с правильной музыкой.

Например, звуки пианино хорошо подходят сладким фруктам и ягодам, таким как ежевика, абрикос и клубника. Обычные звуки тоже обладают похожим свойством. К примеру, звук хруста усиливает вкус хрустящей корочки. На самом деле, звук тесно связан со вкусовыми ощущениями. Наши представления о любимых блюдах часто сопровождаются определенными звуками.