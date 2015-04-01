Психиатры настаивают на переименовании шизофрении
Негативные коннотации препятствие для признания самой проблемы, для поиска и использования специализированной помощи
Национальная ассоциация по психическим заболеваниям (National Alliance on Mental Illness, NAMI) определяет шизофрению как «серьезное психическое заболевание, которое влияет на способность человека мыслить ясно, управлять эмоциями, принимать решения и на отношения с другими людьми». Согласно Оксфордскому краткому медицинскому словарю, это группа расстройств, связанных с распадом процессов мышления и эмоциональных реакций, сообщает Медпортал.
В последнее время звучит все больше призывов изменить термин из-за неправильного его использования. Название болезни порой используется для всего, что можно считать безумным, сумасшедшим, ненормальным. Больные опасаются говорить о своей болезни, поскольку это стигматизирует их.
Ученые из Университета Вероны (University of Verona) в Италии, Ассоциации по улучшению программ психического здоровья (Association for the Improvement of Mental Health Programs) в Швейцарии и в Австралийском национальном университете (The Australian National University) рассмотрели суммарно 47 работ по переименованию шизофрении. Взвесив все за и против, исследователи обнаружили, что преимущества перевешивают недостатки. Переименование шизофрении «уменьшило бы предубеждения и улучшило бы общение между врачами, пациентами и их семьями». Негативные коннотации, как говорит один из авторов исследования, — препятствие для признания самой проблемы, для поиска и использования специализированной помощи.
Шизофрения не станет первым из психических расстройств, изменивших имя. Например, диссоциативное расстройство идентичности — новое название раздвоения личности или расстройства множественной личности.