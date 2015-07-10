Грибы могут восполнить дефицит витамина D

Грибы эффективно предотвращают развитие дефицита витамина D, говорят специалисты. Они провели исследование и выяснили: одна порция грибов может покрыть 20% от дневной нормы в витамине D у взрослого человека. А грибы, облученные УФ в течение 1-2 секунд, покрывают 100% от дневной нормы потребления витамина, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Xinhua.

Это настоящая находка для людей, которые не могут проводить достаточное количество времени на солнце. А именно на солнце в организме начинает вырабатываться витамин D. По словам диетолога Гленн Кардвелл, грибы, подобно людям, в ответ на облучение вырабатывают витамин. И на этот продукт стоит обратить внимание.

В противном случае, при нехватке витамина D, у человека кости станут более хрупкими (будут плохо абсорбировать кальций), перестанут работать важные системы в организме. Повышен риск дефицита у людей, работающих в ночную смену, у пожилых и лиц, не выходящих на улицу по разным причинам. Также дефицит встречается у темнокожих людей и людей, закрывающих свое тело по религиозным соображениям.