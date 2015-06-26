Опухоли головы и шеи предложили выявлять по анализу слюны

Сотрудники Медицинской школы университета Джона Хопкинса сообщили, что злокачественные новообразования шеи и головы можно определять по анализу слюны, в которой присутствует ДНК опухолевых клеток.

Согласно данным, представленным в журнале Science Translational Medicine, сообщает Медпортал, эта ДНК может помочь врачам выявить заболевание на ранней стадии. По словам соавтора исследования Нишанта Агравала (Nishant Agrawal), разработанный метод позволяет точно поставить диагноз еще до появления первых симптомов.

Предложенный способ позволил точно определить наличие опухолей пациентов, страдающих от рака ротовой полости. Второй способ — анализ ДНК в плазме крови — позволил диагностировать опухоль примерно в 90% случаев. Ученые объяснили, что ДНК опухолевых клеток появляется у каждого пациента уже на ранней стадии заболевания.

«Было бы хорошо проводить диагностику таким способом, потому что на данный момент не существует специальных систем для определения рака шеи и головы», — считает сотрудник Университета Макгилла Эдуардо Франко (Eduardo Franco). Он назвал предложенный метод диагностики «перспективным».