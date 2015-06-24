Новая форма "Протефлазида" эффективна в лечении дисплазии шейки матки

Доказана эффективность новой формы препарата «Протефлазид» в лечении женщин с дисплазиями шейки матки.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отмечали участники мероприятия, дисплазия шейки матки является предраковым состоянием, которое вызывает вирус папилломы человека (ВПЧ).

Главный гинеколог Минздрава Украины Вячеслав Каминский привлек внимание к проблеме своевременного выявления рака шейки матки - визуальной формы рака.

«Ежегодно вследствие рака шейки матки в Украине умирает более 2,5 тысяч молодых женщин, которые могли бы быть счастьем для своих семей, рожать и работать. Причина в позднем обращении к врачам, когда смертельная болезнь уже запущена. Для нашей страны остро стоит проблема позднего обращения (или не обращения) с проблемой рака на поздних стадиях, когда лечение уже не имеет эффекта», - отметил Каминский.

Он сказал, что рак шейки матки в подавляющем числе случаев обуславливает папилломовирус человека – одну из самых опасных инфекций.

«Женщине необходимо раз в год посещать гинеколога, чтобы исключить предраковые состояния, в частности дисплазию шейки матки. Препарат, о котором идет речь, поможет вылечиться и избежать тяжелого заболевания и профилактировать развитие рака шейки матки», - отметил Каминский.

Заместитель генерального директора ООО «НПК» Экофарм» Александр Гриневич проинформировал, что клинические исследования новой формы «Протефлазида» длились около года.

«Мы исследовали новую форму этого лекарственного средства – специально для лечения женщин - в виде свечей. Тестирование выявило достаточно высокую эффективность препарата. Доказана результативность – 100% излечение при различных степенях дисплазии шейки матки. Благодаря этому препарат находится на этапе регистрации», - сказал Гриневич.

Он подчеркнул, что препарат является профилактикой против рака шейки матки. «Вылечив дисплазию шейки матки, которая является предраковым состоянием, можно предотвратить развитие рака шейки матки», - сказал Гриневич.

В свою очередь председатель наблюдательного совета ООО Анатолий Новик подчеркнул, что после лечения рака шейки матки, онкобольных женщин следует обязательно лечить дальше – от папилломовирусной инфекции.

«Излечение рака не означает излечение от инфекции, которая привела к онкологии. На сегодняшний день в Украине женщин, которых пролечено против рака шейки матки – более 60 тысяч. Их никто не лечит. Они лишь наблюдаются у онколога относительно того – будет рецидив или не будет. Вероятность повторения рецидива, а это метастазирование, достаточно высока. Потому что вирусная инфекция работает дальше. Влияет на создание условий для рецидива», - отметил Новик.

По его словам, аналогов этого лекарственного средства в мире нет.

«Препарат получен методом естественного синтеза и выделен из двух растений, которые произрастают на территории Украины. Мы убеждены, что те растения, которые растут на нашей территории, должны лечить людей, которые здесь проживают», - подчеркнул Новик.