Видео с кошками укрепляет психическое здоровье, показало исследование

Просмотр таких видео дарит заряд энергии и хорошее настроение. Кроме того, видеоролики про котов избавляют от негативных эмоций. По словам специалистов из Университета Индианы, в 2014 году на YouTube появилось больше 2 миллионов видео с котами. Их посмотрели почти 26 миллиардов человек. Данная категория видео - самая популярная из всех, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Исследователи опросили почти 7000 человек. Участники рассказали, как часто они смотрели видео с котами. Также у добровольцев узнали, как на них влияли такие ролики. 36% опрошенных назвали себя любителями кошек, а 60% нравились и кошки, и собаки. В целом респонденты после просмотра видео с котами чувствовали прилив энергии и настраивались на позитив.

Кроме того, благодаря таким видео участники реже испытывали негативные эмоции и чувства, например, тревогу, раздражение и печаль. В основном добровольцы смотрели видео с котами на работе или во время учебы. Удовольствие, которое респонденты получали от просмотра, перевешивало чувство вины, которое появлялось у них из-за того, что они отвлеклись от важных дел.