Животные помогают справиться с тревогой и одиночеством

Все участники испытывали трудности при вступлении во взрослую жизнь. Они страдали от тревоги и одиночества, пишет Science World Report.

Добровольцы в течение семестра должны были два раза в месяц посещать групповые занятия, на которых они взаимодействовали с собакой под наблюдением психолога. В конце курса психотерапии чувства тревоги и одиночества у студентов снизились на 60%. Исследователи надеются, что вскоре подобную терапию начнут широко использовать в университетах.

"Формирование доверия и взаимопонимания - важный этап психотерапевтической работы. Собака помогает установить контакт между психологом и клиентом. Это облегчает процесс психотерапии. Он становится быстрым и эффективным", - говорит исследователь Линди Паркер.

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