Новую одежду необходимо дважды постирать

Большинство людей, купив обновку, надевают ее, не подвергая предварительной стирке. Ведь зачем стирать одежду, которую еще никто не носил? Однако дерматолог Дональд Белсито из медицинского центра Колумбийского университета говорит, что даже обновка, купленная в хорошем магазине, может стать причиной аллергической реакции сообщают fakty.ua.

Согласно исследованиям, проведенным в Новой Зеландии и США, аллергия может возникать из-за красителей, которые придают оттенок многим тканям. При контакте с кожей у человека, страдающего аллергией на химические соединения, может появиться зудящая красная сыпь. Обычно высыпания возникают в области талии, шеи, бедер и подмышек.

Концентрация вредных химических соединений в одежде китайского производства, по мнению ученых, может превышать норму в 900 (!) раз. Наиболее опасен формальдегид — бесцветный газ, который не позволяет ткани деформироваться, защищает ее от появления плесени. Однако это вещество вызывает не только аллергию, но и грозит привести к раку, предупреждают специалисты.

К тому же доктор Белсито советует не забывать о том, что через одежду можно заразиться чесоткой, подхватить вшей, ведь неизвестно, кто примерял платье или брюки до вас. Дерматолог рекомендует постирать одежду дважды и хорошенько прополоскать. Стирать детскую одежду перед использованием обязательно!