Как распознать аллергический приступ

12:15, 13 февраля 2015
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Проявления аллергии могут сильно отличаться, поэтому даже профессионалы не всегда могут с точностью определить, является некий симптом признаком аллергии или нет

Аллергические приступы могу нести очень серьезную угрозу здоровью и даже жизни человека. Поэтому каждому человеку необходимо знать наиболее типичные признаки аллергии и способы оказания помощи пострадавшему от такого приступа. Возможно, это поможет спасти жизнь человеку. 

Наиболее серьёзные аллергические реакции обычно наблюдаются при попадании аллергена в кровь. Но при сильной аллергии бывает достаточно и других видов контакта для начала бурной реакции. Но не надо сильно пугаться, первый приступ аллергии редко бывает очень опасным, поэтому будет время сориентироваться. 

Как же заподозрить аллергический приступ? Первое – был контакт с предполагаемым аллергеном. Если человека укусила оса и после этого появились неприятные симптомы – можно заподозрить, что это именно аллергия на её укус. 

Проявления аллергии часто усиливаются во время сильного стресса, поэтому хорошее расположение духа может стать отличным лекарством. 

Второе – появление характерных признаков. Наиболее частые признаки аллергии: 

•беспокойство и резкое ухудшение состояния; 

•кашель и затруднение дыхания; 

•бледность кожи; 

•резкое сердцебиение; 

•резкое падение артериального давления; 

•появление характерной сыпи; 

•появление отёков. 

При появлении нескольких признаков одновременно или одного сильно выраженного, необходимо немедленно доставить пациента в больницу, где врач сможет оценить его состояние и подобрать соответствующее лечение. 

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