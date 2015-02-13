Как распознать аллергический приступ
Проявления аллергии могут сильно отличаться, поэтому даже профессионалы не всегда могут с точностью определить, является некий симптом признаком аллергии или нет
Аллергические приступы могу нести очень серьезную угрозу здоровью и даже жизни человека. Поэтому каждому человеку необходимо знать наиболее типичные признаки аллергии и способы оказания помощи пострадавшему от такого приступа. Возможно, это поможет спасти жизнь человеку.
Наиболее серьёзные аллергические реакции обычно наблюдаются при попадании аллергена в кровь. Но при сильной аллергии бывает достаточно и других видов контакта для начала бурной реакции. Но не надо сильно пугаться, первый приступ аллергии редко бывает очень опасным, поэтому будет время сориентироваться.
Как же заподозрить аллергический приступ? Первое – был контакт с предполагаемым аллергеном. Если человека укусила оса и после этого появились неприятные симптомы – можно заподозрить, что это именно аллергия на её укус.
Проявления аллергии часто усиливаются во время сильного стресса, поэтому хорошее расположение духа может стать отличным лекарством.
Второе – появление характерных признаков. Наиболее частые признаки аллергии:
•беспокойство и резкое ухудшение состояния;
•кашель и затруднение дыхания;
•бледность кожи;
•резкое сердцебиение;
•резкое падение артериального давления;
•появление характерной сыпи;
•появление отёков.
При появлении нескольких признаков одновременно или одного сильно выраженного, необходимо немедленно доставить пациента в больницу, где врач сможет оценить его состояние и подобрать соответствующее лечение.