Топ-15 позиций индустрии красоты, которые могут навредить здоровью

Много женщин не могут жить без косметики. Они даже не задумываются о ее вреде. Сколько веществ, подрывающих наше здоровье, находится в повседневных вещах для улучшения внешнего вида, вы узнаете в этой публикации vprofi.com.

1. Губная помада.

The Washington Post опубликовал информацию, что 400 производителей губной помады использовали в производстве свинец, который может негативно влиять на основные процессы организма и вреден для всех органов человеческого тела. (Однако исследования показывают, что свинец в значительно большем количестве содержится в пище, чем в губной помаде.) Но факт остается фактом, влияние этого металла на организм может оказаться смертельным, и покупательницы должны быть аккуратны с тем, чем они красят свои губы.

2. Блеск для губ.

Именно вазелин делает блеск для губ блестящим, но он является субпродуктом нефтепереработки. В течение своей жизни среднестатистическая женщина неосознанно употребляет больше трех кило отходов нефтепромышленности. Европейский Союз запретил производство продуктов с использование вазелина за то, что он может вызывать онкологические заболевания. Как оказалось, у женщин с раком груди в крови содержится в два раза больше вещества, входящего в состав вазелина, чем у здоровых женщин. Убедительно это звучит или нет, но данное исследование показывает, что запрет ЕС может спасти жизни многих женщин.

3. Автозагар в виде спрея.

Автозагар рекламируют как самый безопасный способ загореть ... или точнее так было до того, как появилось сообщение о том, что основной ингредиент в составе автозагара, DHA, может повреждать клетки и, в конечном счете, провоцировать рак. Химическое вещество, которое делает вашу кожу загорелой, безопасно, если употреблять его наружно. Но если автозагар сделан в виде спрея, то при нанесении его можно случайно вдохнуть и тогда он становится ядовитым. Хотя не проводилось никаких научных испытаний на людях, врачи уверены, что такие спреи могут вызвать пороки у плода.

4. Лак для ногтей.

Когда было обнаружено, что один из активных ингредиентов лака для ногтей, DBP, может быть потенциально опасным, был объявлен официальный запрет на его использование. Проблема в том, что много лаков для ногтей продолжают содержать формальдегид, вещество, которым ученые пользуются, чтобы сохранять мертвые ткани. Он может вызвать астму и провоцировать развитие рака. Некоторые врачи считают, что беспорядки, связанные с DBP и формальдегидом, слишком преувеличены, поскольку поверхность ногтя непроницаема для веществ.

5. Солнцезащитный крем.

Рабочая группа по охране окружающей среды сообщает, что витамин А, содержащийся в 40% солнцезащитных кремов, наносит вред коже, особенно, если он подвергается воздействию солнечных лучей. Эти повреждения могут даже привести к раку. Однако любителям полежать на пляже стоит знать, что эти испытания проводились на мышах, а они более подвержены раку кожи, чем люди. Кроме того, мыши не так уж хорошо выглядят в бикини. По всей вероятности, на теле человека солнцезащитный крем выполняет свою единственную функцию - защищает от солнца.

6. Дезодорант.

Начиная с 60-х годов прошлого века, весьма распространенным стало мнение, что ингредиенты дезодорантов-антиперспирантов очень вредны для человеческого организма. Но комплексные исследования доказывают, что антиперспиранты непосредственно не вызывают рак груди. Дело в том, что химические элементы, содержащиеся в них, могут повышать уровень эстрогена, из-за которого может произойти разрастание тканей молочной железы, что в свою очередь может привести к возникновению раковой опухоли.

7. Краска для волос.

Результаты двух исследований должны встревожить, как парикмахеров, так и любителей менять цвет волос. Первое исследование показало, что женщины, которые предпочитали красить волосы в темные цвета с 1980-х годов, подвергаются большему риску возникновения неходжкинской лимфомы. В результате второго оказалось, что парикмахеры, которые работают с краской для волос более пяти лет, имеют в три раза больше шансов заболеть раком груди, чем женщины, которые не имеют контакта с краской для волос.

8. Бразильское кератиновое лечение волос.

Бразильское кератиновое лечение (БКЛ) волос очень популярно среди американок, поскольку сулит блестящие, объемные и ровные волосы, независимо от их первоначального состояния. Волшебство происходит благодаря воздействию на волосы кератинових протеинов, но эксперты считают, что все дело в формальдегиде. Кроме того, во время процедуры БКЛ происходят вредные испарения, поэтому риску подвергается человек, проводящий процедуру, и тот, кому ее проводят.

9. Дешевая бижутерия.

Те, кто не может себе позволить что-то дорогое, частенько пользуются дешевыми аналогами. Именно поэтому производство дешевой бижутерии весьма прибыльно, особенно, если ориентировано на девочек-подростков. Но в результате проверки дешевой бижутерии для подростков в составе были обнаружены свинец, мышьяк, кадмий и ртуть. Из 99% исследуемых украшений одна четверть имела чрезвычайно повышенное содержание токсинов, некоторые из которых вызывают снижение умственных способностей и рак. Перед продавцами бижутерии теперь поставлена задача, как определить качество товара.

10. Тесная одежда.

Рассказы о вреде корсетов уже давно ушли в историю. Но, по утверждениям ведущих неврологов, элементы современной одежды, такие как джинсы-скинни или белье Spanx, могут нанести серьезный вред здоровью. Тесная одежда может провоцировать появление тромбов и инфекции мочевого пузыря. В некоторых случаях, вышеупомянутые джинсы, которые должны делать фигуру стройнее, могут вызвать повреждение кожи на бедрах, или полукруглую липоатрофию.

11. Микроиглы.

Вы делаете массаж лица шипованным роликом? Тогда вы готовы к процедуре лечения микроиглами, которая обещает более здоровый вид кожи лица. Но процедура может оказаться и травмоопасной, поскольку некоторые из тех, кто ей подвергся, жаловались на повреждения кожи. Эксперты заявляют о еще более опасных последствиях такого лечения, поскольку салоны красоты не могут обеспечить надлежащую стерилизацию игл после каждого клиента. Работники салона в свою очередь утверждают, что для каждого из клиентов используется новый ролик с микроиглами, но на все 100% это не проверялось.

12. Грудные имплантаты.

В современной красоте есть одна серьезная проблема - никто не может достичь того уровня красоты, который можно было бы назвать достаточным. Имплантаты груди, на сегодняшний день один из самых популярных вариантов изменения человеческого тела (10 миллионов женщин сделали себе подобную операцию), очередное подтверждение того, насколько высоки стандарты современной красоты. Но иногда женщины умирают во время операции по увеличению груди, как например, порнозвезда Секси Кора. Разрывы, рубцы, страшная боль и смертельные инфекции могут также оказаться последствиями операции. (По мнению Управления контроля продуктов и лекарств (США) операция по увеличению груди является безопасной.)

13. Перманентный макияж.

Ежедневный макияж далеко не то, о чем мечтает женщина по утрам. Поэтому в некоторых странах перманентный макияж стал довольно популярным в некоторых странах. Эта процедура по сути своей косметическая татуировка. Как и татуировки, ее стоит доверять только квалифицированному профессионалу, но по наблюдениям Управления контроля продуктов и лекарств (США) перманентный макияж может вызвать появление опухолей, чрезмерное рубцевание и даже рак кожи. Экономия 20-ти минут по утрам не стоит всей жизни.

14. Татуировка.

Несмотря на то, что основная часть салонов тату контролируется государством и их работа регулируется местными законами, слишком мало делается для того, чтобы соблюдение этих законов проверять. В результате мы имеем очень большой риск аллергических реакций, хронических заболеваний кожи, заражения ВИЧ, сифилис и гепатит В и С. Проблема в том, что не существует службы, которая бы непосредственно контролировала индустрию тату-салонов. Украшение себя татуировками относительно безопасная процедура. Однако стоит иметь в виду, что исследователи из юго-западной медицинской школы Университета Техас утверждают, что татуировка может быть «переносчиком номер 1 гепатита С».

15. ... И все остальное.

Хотя все новые химические вещества тестируются, нет способа узнать их отдаленные последствия. Поэтому заголовки новостей частенько пестрят информацией о вредных ингредиентах, которые содержатся в повседневных продуктах. Из последних «обвиняемых» - фталаты. По утверждению журнала Environmental Health Perspectives, фталаты, входящие в состав практически всех видов косметики от губной помады до лака для ногтей, могут привести к высокому риску диабета. Большая часть косметики маркирована, поэтому внимательные покупатели могут избежать этого риска, но не всегда изготовители столь ответственны.