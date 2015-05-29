Исследователи выяснили, что длительное пребывание в космосе истончает кожу

Исследователи изучили состояние кожи мышей, которые находились в невесомости 91 день – самый длительный срок, который живые существа, помимо человека, проводили на орбите. Более подробно с результатами работы биологов можно ознакомиться в журнале NPG Microgravity, пишет «Газета.Ru».

Ранее ученые не уделяли достаточно большого внимания тому, какое влияние на кожу космонавтов оказывает длительное пребывание в невесомости. Сами космонавты заявляли о сухости кожи и зуде, что делало процесс заживления царапин и синяков более длительным.

Шесть мышей были отправлены на Международную космическую станцию при помощи шаттла Discovery. Грызуны провели в невесомости 91 день, после чего вернулись на Землю. Анализ образцов кожи мышей-космонавтов показал, что за три месяца пребывания в космосе кожа стала существенно тоньше, а также произошли изменения в процессе роста шерсти. Волосяные фолликулы мышей находились в активной стадии работы, в то время как их работа должны была быть замедленной. Результаты работы доказывают, что с кожей людей во время нахождения в космосе также могут происходить существенные изменения, требующие детального изучения.