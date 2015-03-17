Ретинол омолодит и оздоровит кожу лица

1. Ретинол обладает великолепными антиоксидантными свойствами,то есть успешно борется со свободными радикалами. А они, как известно, главные враги молодости.

2. Успешно противостоит фотостарению.80% вредоносного ультрафиолетового излучения проникает в глубокие слои кожи, изменяя ее структуру и разрушая ДНК клеток. Витамин А – главный естественный защитник от этой агрессии. Привнеся ретинол извне, мы оказываем коже неоценимую помощь, восстанавливая ее защитные функции, помогая вылечить уже поврежденные клетки.

3. Способствует обновлению верхних слоев эпидермиса.С возрастом кожа становится грубее и суше, ее способность к восстановлению и удержанию влаги снижается.

4. Ускоряет скорость деления клеток кожи.С годами этот процесс замедляется, клетки хуже обновляются, нарушается выработка коллагена и эластина, кожа обвисает. "Подбодрив" клетки кожи порцией витамина А, мы стимулируем синтез коллагена, дарим коже второе дыхание. Морщинки становятся менее заметными, хотя, конечно, не исчезают совсем.

5. Укрепляет капилляры, улучшает кровоснабжение.

Если в кожу бесперебойно поступают питательные вещества, она выглядит молодой и здоровой.