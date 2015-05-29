Ученые разработали вакцину от повышенного давления

Возможно, скоро людям с высоким кровяным давлением не придется ежедневно принимать таблетки. Ученые предложили новый тип лечения гипертензии — ДНК-вакцины (или генные вакцины). Они нацелены на ангиотензин II — гормон, вызывающий констрикцию (сужение) кровеносных сосудов и тем самым повышающий кровяное давление и нагрузку на сердце, сообщает medportal.ru со ссылкой на ScienceDaily.

Механизм действия вакцины совпадает с работой ингибиторов АПФ (ангиотензинпревращающего фермента) — это вазодилятация, или расслабление сосудов. Подбные вакцины тестировались и ранее, но их действие было слишком непродолжительным, и они давали ряд побочных эффектов.

В нынешнем исследовании крысам с повышенным давлением три раза за две недели вводили вакцину. Это снизило крысиное артериальное давление на период до полугода, а также сократило повреждения тканей сердца и кровеносных сосудов, вызванных гипертонией. Ущерба другим органам не было обнаружено.

Соавтор исследования профессор Университета Осаки (OsakaUniversity) Хиронори Накагами (Hironori Nakagami) считает, что вакцина может быть очень эффективна в борьбе с несоблюдением предписаний, которое представляет собой одну из главных проблем в лечении пациентов с гипертонией.

Конечная цель вакцины — идеальный контроль над кровяным давлением. Она может оказаться идеальным вариантом для развивающихся стран в силу меньшей дороговизны по сравнению с лекарствами, понижающими давление.