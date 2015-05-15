Продукты, полезные для гипертоников

Рациональное питание, построенное на заповедях правильного питания, подразумевает не только полноценность рациона (присутствие всех жизненно важных элементов в требуемом количестве для нормальной жизнедеятельности количествах), его сбалансированность (оптимальное соотношение нормируемых показателей рациона, например, по минералам, протеину, сахару и так далее), но также и пригодность продуктов при том или ином недуге. Ниже мы поговорим о продуктах, которые будут приемлемы для людей с высоким давлением, пишет pharmasvit.com.

Творог. Естественно, что интерес представляет обезжиренный творог. Такой продукт положительно ассоциирован с ССС, он также незаменим в плане восполнения недостатка таких минералов как кальций, магний, калий. Минимальная суточная норма – 100 г.

Красный перец. Богат витамином С, потребность которого удовлетворяется двумя свежими перцами. Рекомендован людям, которые страдают гипертонией.

Лосось. Эта рыба должна обязательно присутствовать в рационе, так как в ее составе присутствуют омега-3 жирные кислоты. Такой продукт незаменим при высоком давлении. Как минимум балуйте себя этой рыбой раз в два дня. Минимальная норма – 150 г.

Овсянка. Незаменимое утреннее лакомство. По результатам многих исследований установлено, что овсяная каша является богатым источником селена, клетчатки. Напомним, что селен – это микроэлемент, который чрезмерно важен для нашего зрения, мышц и прочих органов, систем.

Тыквенные семечки. Обеспечат цинком, минимизируют вероятность инфаркта. Помимо этого, по данным сайта medobook.ru, семечки из тыквы обладают уникальными противогельминтозными свойствами. Поэтому можно убить двух зайцев сразу! Рекомендуемая суточная норма – 20 г.

Молоко. Будет полезным, если позволит ЖКТ. Естественно, что интерес представляет только обезжиренное, обогащенное калием, кальцием, магнием, витаминами молоко. Медики рекомендуют гипертоником в сутки выпивать как минимум три стакана.

Миндаль. Это лакомство богато моножирами. Кроме всего прочего миндаль является эффективным средством против холестерина, богатым источником калия, магния, витамина Е. Все перечисленные элементы нормализуют давление.

Зеленый чай. Ежедневное потребление этого напитка позволит организму избавиться от холестериновых пробок, он богат антиоксидантами, положительно ассоциирован с молодостью.