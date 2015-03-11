Сердечный приступ: как помочь себе, если рядом никого нет

Если внезапно вы почувствуете, что ваше сердце не в порядке и вы на грани обморока — у вас есть всего лишь около 10 секунд до потери сознания.

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Многие не знают, что в этот опасный период могут оказать помощь сами себе. Просто начните кашлять. Множество раз и с огромной силой. Перед тем как кашлянуть — сделайте глубокий вдох. Ваш кашель должен быть продолжительным и глубоким. Таким, как будто у вас в груди скопилась мокрота, глубоко, глубоко внутри.

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Вдох и глубокий кашель следует повторять каждые 2 секунды, не делая перерывов и остановок. Делайте это вплоть до приезда врачей либо пока сердце снова не заработает в обычном ритме.

Глубокий, глубокий вдох предоставляет возможность кислороду попадать в легкие, а ваш кашель «сжимает» сердце и заставляет циркулировать кровь. Подобные действия помогают сердцу войти в нормальный ритм.

Иными словами, люди с сердечным приступом дарят себе драгоценное дополнительное время для ожидания скорой помощи или возможность добраться до больницы.