Специалисты на рекомендуют женщинам носить обувь на высоком каблуке

Исследование, проведенное в Университете Алабамы, показало, что за последнее десятилетие частота травм из-за такой обуви удвоилась. Ученые советуют тщательно подбирать обувь в зависимости от ситуации. По их словам, далеко не все женщины знают о риске, на который идут, надевая туфли на высоком каблуке, передает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Специалисты изучили данные о травмах, связанных с высокими каблуками, за период между 2002 и 2012 годами. Всего за этот промежуток времени было зафиксировано 123355 таких травм. Пик пришелся на 2011 год (более 19000 травм). Подобные травмы чаще получали люди в возрасте от 20 до 29 лет. За ними следовали 30-39-летние. Более 80% составляли травмы лодыжки или ступни, а чуть меньше 20% - травмы колена, позвоночника, плеча, головы и шеи. Больше 50% участников растянули связки, а 19% что-то себе сломали.

Из-за обуви на высоких каблуках часто возникает дискомфорт в области голени, голеностопного сустава и стопы. Длительное ношение такой обуви изменяет нейромеханику ходьбы. К тому же, мышцы и сухожилия голени получают слишком большую нагрузку. Все это может привести к возникновению проблем с опорно-двигательным аппаратом в дальнейшей жизни.