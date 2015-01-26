Как выбрать правильную обувь для фитнеса

Результаты медицинских исследований показывают, что неправильная обувь может не только вызвать чувство дискомфорта во время тренировки, но и навредить суставам, пишет myledi.net.

Ученые выяснили, что бегая в кроссовках, ты подвергаешь свои суставы давлению в несколько раз больше, чем если бы ты бегала босиком. На 54% увеличивается нагрузка на внутреннюю поверхность бедра, 36% - на коленный сустав. Современные кроссовки действительно обеспечивают хорошую поддержку стопе. Но их толстая подошва и слишком высокий каблук негативно сказываются на здоровье суставов.

Врачи рекомендуют выбирать обувь, в которой ты будешь чувствовать себя максимально комфортно. Лучше выбирать кроссовки с верхом из "дышащей" сетки, чтобы ногам не было жарко. Стопам и суставам требуется время, чтобы привыкнуть к новой паре обуви. Поэтому первые несколько дней носи кроссовки только дома. Когда будешь чувствовать себя, как будто идешь босиком, можешь надевать их на тренировки.