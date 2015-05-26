Качество сна детей выше, если родители больше посвящают себе семье

Оказывается, работа родителей сильно влияет на ребенка. Это доказали исследователи из Университета Пенсильвании. Они придумали проект под названием STAR. Он был создан для того, чтобы помочь людям справиться с вечным конфликтом между работой и семьей, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Psych Central.

Во-первых, специалисты призвали руководителей не мешать личной жизни сотрудников. Кроме того, они изменили график работы добровольцев так, чтобы те могли сами распоряжаться своим рабочим временем. Также коллег попросили помогать друг другу совмещать работу и личную жизнь.

Исследователи провели несколько тестов, чтобы оценить эффективность принятых мер. Согласно предыдущему исследованию, благодаря программе родители начали проводить больше времени с детьми без ущерба для работы. В новом исследовании специалисты оценили качество сна детей добровольцев, принимавших участие в проекте. Возраст детей варьировался от 9 до 17 лет.

Несколько вечеров подряд до и после проведения программы ученые спрашивали у детей, во сколько те легли спать накануне, быстро ли заснули, хорошо ли спали и во сколько проснулись. Исследование показало: спустя год качество сна у детей участников программы STAR оказалось существенно выше, чем у детей из контрольной группы.