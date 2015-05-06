Бессонница провоцирует обострение хронических болей

Во время исследования специалисты измеряли болевую чувствительность у более чем 10 тысяч взрослых добровольцев, ставших участниками исследования, начавшегося еще в 1974 году.

Результаты масштабного исследования продемонстрировали, что люди, страдающие от бессонницы, были намного чувствительнее к боли, чем люди, не имеющие проблем со сном. Так, добровольцы, испытывающие постоянную хроническую боль, а также те, кто страдал от нарушений сна, ощущают повышенную чувствительность к болевым ощущениям.

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«Сон и боль неразрывно связаны. В частности хроническая боль порой чаще встречается у людей, страдающих от плохого сна, и это становится замкнутым кругом. Боль влияет на способность человека спать, а дефицит сна делает боль сильнее», – объясняет заместитель директора «Центра по расстройству сна», доктор медицинских наук Дэвид Неумер.

Результаты исследования доказали, что болевая чувствительность тоже напрямую связана с количеством времени, требующегося человеку чтобы заснуть.