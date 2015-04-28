Ежедневное употребление алкоголя в малых дозах всё равно вредит печени

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), причиной около 6% смертей в мире является алкоголь. Чаще всего к смерти приводит алкогольный цирроз печени - постепенная замена ткани печени грубой фиброзной (рубцовой) тканью. С употреблением алкоголя связана половина случаев цирроза печени, пишет meddaily.ru со ссылкой на Deccan Chronicle.

Исследователи проанализировали отчет ВОЗ об алкоголе и состоянии здоровья в 193 странах. Оказалось, когда человек, умеренно потреблявший алкоголь, становился сильно пьющим, риск цирроза печени у него увеличивался на 11,13%. Под злоупотреблением алкоголем подразумевалось ежедневное потребление одного дринка для женщин и двух дринков для мужчин.

Предыдущие исследования показали, что риск цирроза печени зависит от количества алкоголя, выпитого человеком за год. Специалисты полагают: регулярное употребление алкоголя повышает риск гораздо сильнее. Исследователи настоятельно рекомендуют не злоупотреблять спиртными напитками.