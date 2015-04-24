Почему некоторые люди склонны к алкоголизму

Возможно, в будущем ученым удастся выявить группы риска и разработать новые лекарства от алкоголизма, пишет med2.ru.

Специалисты на круглых червях изучили роль белкового комплекса SWI/SNF в механизме формирования зависимости. Генетически люди и круглые черви похожи. Оказалось, что генетические вариации данного комплекса тесно связаны с алкоголизмом, как у червей, так и у людей.

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Вероятность возникновения зависимости повышается из-за определенных мутаций во многих генах. Каждая из мутаций вносит свой небольшой вклад. По словам исследователей, выявление генов, отвечающих за развитие алкоголизма у червей, приближает их к пониманию механизма алкогольной зависимости у людей