Почему некоторые люди склонны к алкоголизму
Исследователи из Университета Содружества Вирджинии сделали открытие, которое поможет объяснить, почему не всегда у пьющих людей развивается зависимость от алкоголя.
Возможно, в будущем ученым удастся выявить группы риска и разработать новые лекарства от алкоголизма, пишет med2.ru.
Специалисты на круглых червях изучили роль белкового комплекса SWI/SNF в механизме формирования зависимости. Генетически люди и круглые черви похожи. Оказалось, что генетические вариации данного комплекса тесно связаны с алкоголизмом, как у червей, так и у людей.
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Вероятность возникновения зависимости повышается из-за определенных мутаций во многих генах. Каждая из мутаций вносит свой небольшой вклад. По словам исследователей, выявление генов, отвечающих за развитие алкоголизма у червей, приближает их к пониманию механизма алкогольной зависимости у людей