Алкоголь нельзя употреблять перед сном

Многие люди употребляют алкоголь перед сном - часто в кругу друзей, во время застолья, но достаточно много людей делают это, чтобы быстрее уснуть и крепче спать. И, действительно, алкоголь способен помочь уснуть, только как средство против бессонницы алкогольные напитки совершенно не годятся, пишет healthyliving.com.ua.

Почему? Объяснение этому нашли ученые из США. Они выяснили, что 20% взрослых людей иногда прибегают к такому способу уснуть, как употребление алкоголя поздно вечером. Авторы исследования отмечают, что алкоголь совершенно непригоден как средство против бессонницы, по таким причинам:

- ухудшается качество и глубина сна

- алкоголь мочегонный, поэтому принятое спиртное разбудит вас раньше для похода в туалет

- алкоголь вызывает привыкание, и появляется пагубная привычка принимать это "снотворное" постоянно

- в "трезвые" дни без употребления спиртного уснуть становится практически невозможно, а сон становится коротким и прерывистым.

Поэтому, если у вас проблемы со сном - не прибегайте к алкоголю, а постарайтесь исключить первопричину - переутомление, нервное напряжение, стрессы.