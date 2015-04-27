Зубные щетки превратят в средство диагностики заболеваний

Они смогут выявлять рак и болезнь Альцгеймера, передает meddaily.ru со ссылкой на Metro. Секрет в технологиях микрочипов. Они переводят информацию о ДНК в цифровой формат. Ее можно сравнить с генетическими маркерами, привязанными к определенным заболеваниям.

Эксперты от медицины уверены, что подобные элементы, расшифровывающие ДНК, - будущее науки. Ученые делают их все меньше и меньше, что открывает широкие горизонты для использования (инсталлировать их можно практически в любой предмет).

Аналогичные системы помогли в тестировании лихорадки Эбола в Африке. Полевые испытания уже пройдены, и методика хорошо себя зарекомендовала. Клайв Браун, директор по технологиям в Oxford Nanopore, заявляет: элементы, расшифровывающие последовательности ДНК, имеют все шансы стать широко применяющейся технологией, которая мониторит наше состояние здоровья.