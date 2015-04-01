Наночастицы в креме повреждают ДНК

Это последнее исследование добавляет еще один аргумент к доказательствам, которые расценивают особые свойства наночастиц как небезопасные для здоровья человека, сообщает med2.ru. Американские ученые обнаружили, что наночастицы на основе оксида цинка и серебра, распространенные соединения, часто используемые в косметике, потенциально вредны для ДНК.

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По словам исследователей, изучение использовали технологию высокоскоростной скрининга для анализа повреждений ДНК, и получили возможность наблюдать за ущербом ДНК, который они получали от воздействия наночастиц.

Тем не менее, регулирующие органы США не собираются вводить запрет на их применение или даже ограничивать распространение таких средств. Как заявил руководитель научной работы Бевин Энгвелвард, профессор биоинженерии в Массачусетском технологическом институте, «после того, как эти продукты идут в производство, очень трудно отменить их выпуск».