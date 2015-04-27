Американские регуляторы отзывают с рынка 10-минутные тесты на лихорадку Эбола

В контрольном ведомстве заявили, что чувствительность теста поставлена под сомнение, следовательно, его использование может быть опасно для жизни пациента, пишет remedium.ru.

Отзыв распространяется на 10-минутный тест, разработанный компанией LuSys Laboratories. Как отметили в Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), данный диагностический тест не проходил необходимых исследований и не получил разрешение на продажу и использование.

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Известно, что компания LuSys Laboratories успела отправить несколько партий тестов в Данию, Сьерра-Леоне и Канаду. Однако точно неизвестно, какое именно количество было экспортировано.

По словам экспертов, использование данного диагностического теста представляет опасность для жизни пациента, так как в случае ложноположительного результата, он будет помещен в изолятор вместе с инфицированными вирусом лихорадки Эбола.

В компании заявили, что проведенные тесты показали 86-процентную точность диагностического теста. Они объясняют отзыв теста тем, что упаковки с ним были неправильно промаркированы.