Авокадо поможет очистить печень от токсинов

Чтобы сохранить здоровье печени, важно время от времени проводить чистку этого органа.

Печень подвергается постоянному негативному воздействию токсинов из окружающей среды и продуктов питания. Чтобы сохранить здоровье печени, важно время от времени проводить чистку этого органа, пишет telegraf.com.ua со ссылкой на иностранные СМИ.

Есть несколько способов это сделать, а японские ученые, после многочисленных исследований, предложили бороться с токсинами в печени с помощью вкусного и полезного фрукта – авокадо.

Авокадо помогает снизить негативное воздействие множества токсических веществ, в том числе и сильнодействующих ядов. Положительные свойства авокадо объясняются высоким содержанием витаминов, микроэлементов пищевых волокон.