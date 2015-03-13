Полезные свойства авокадо
Авокадо богат ценными питательными веществами - содержит примерно 33% от рекомендуемой суточной нормы (RDA) витамина С, 53% суточной нормы витамина К, 28% калия и также высокое количество других полезных питательных веществ, таких как витамин Е, соединения марганца, магния и многих микроэлементов
Кроме того, один авокадо содержит колоссальное количество клетчатки – 13 граммов, что составляет почти 50% нашей суточной нормы пищевых волокон. Это гораздо больше клетчатки, чем могут дать нам большинство других фруктов, поэтому авокадо является одним из лучших продуктов для лечения запора.
67% жиров в авокадо – мононенасыщенные, 16% – поли ненасыщенные и только 15% относятся к классу насыщенных жиров. Основной моно ненасыщенной жирной кислотой в авокадо является олеиновая кислота, которая может предотвратить развитие ряда серьезных заболеваний. Например, в исследовании, опубликованном в 2004 году, было установлено, что олеиновая кислота полезна для снижения факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые также обнаружили, что олеиновая кислота, которая содержится в этих плодах, может обратить вспять негативные последствия воспалительных процессов у пациентов с сахарным диабетом.