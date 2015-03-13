Полезные свойства авокадо

Кроме того, один авокадо содержит колоссальное количество клетчатки – 13 граммов, что составляет почти 50% нашей суточной нормы пищевых волокон. Это гораздо больше клетчатки, чем могут дать нам большинство других фруктов, поэтому авокадо является одним из лучших продуктов для лечения запора.

67% жиров в авокадо – мононенасыщенные, 16% – поли ненасыщенные и только 15% относятся к классу насыщенных жиров. Основной моно ненасыщенной жирной кислотой в авокадо является олеиновая кислота, которая может предотвратить развитие ряда серьезных заболеваний. Например, в исследовании, опубликованном в 2004 году, было установлено, что олеиновая кислота полезна для снижения факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые также обнаружили, что олеиновая кислота, которая содержится в этих плодах, может обратить вспять негативные последствия воспалительных процессов у пациентов с сахарным диабетом.