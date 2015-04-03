Опасная еда становится глобальной угрозой - ВОЗ
Потребление зараженной микробами пищи приводит к более чем полмиллиарда случаев болезней ежегодно, предостерегает Всемирная организация здравоохранения
ВОЗ заявляет, что из-за этой "глобальной угрозы" в 2010 году умерли 351 тыс. людей, пишет BBCUkrainian.com.
Опасные продукты, в частности, недоваренное мясо, могут вызвать около 200 проблем - от диареи до рака.
Однако из-за изменений в производстве продуктов у них может быть еще больше вредных микроорганизмов и химических веществ, отмечают эксперты.
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В опасных продуктах могут быть различные типы вредоносных бактерий, вирусов, паразитов или химические вещества.
Это и недоваренное мясо, и загрязненные фекалиями фрукты и овощи, и моллюски, в которых есть токсины из моря.
Однако ВОЗ отмечает, что расследовать подобные случаи все сложнее, поскольку на одной тарелке с едой часто есть ингредиенты из многих стран.
"Местная продовольственная проблема может быстро превратиться в международную чрезвычайную ситуацию", - предупреждает гендиректор ВОЗ Маргарет Чен в первом докладе организации относительно этой проблемы.
"Производство продуктов стало промышленным, а торговля и их распространение - глобализировались", - говорится в докладе.
"Эти изменения дали многочисленные возможности для заражения пищи вредными бактериями, вирусами, паразитами или химическими веществами", - сообщала ВОЗ.
Анализ, сделанный на основе научной литературы со всего мира, показывает:
большинство смертей повлекли патогенные микроорганизмы, такие как сальмонелла, кишечная палочка и норовирус;
большинство умерших - жители Африки и Юго-Восточной Азии;
40% смертей произошли среди детей до 5 лет - это наиболее уязвимая группа.
Эксперты говорят, что болезни, вызванные пищей, также имеют серьезные экономические риски.
Так, вспышка заболевания кишечной палочкой в Германии в 2011 году нанес ущерб фермерам и промышленникам в размере 1,3 млрд долларов.
Руководители ВОЗ призывают власти стран срочно укрепить систему безопасности пищи.
На следующей неделе организация запускает кампанию по продовольственной безопасности - "От фермы до тарелки".
Она имеет целью побудить общественность и власть интересоваться, откуда в их блюдах отдельные ингредиенты и прошли ли они правильный и безопасный путь.