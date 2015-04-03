Опасная еда становится глобальной угрозой - ВОЗ

ВОЗ заявляет, что из-за этой "глобальной угрозы" в 2010 году умерли 351 тыс. людей, пишет BBCUkrainian.com.

Опасные продукты, в частности, недоваренное мясо, могут вызвать около 200 проблем - от диареи до рака.

Однако из-за изменений в производстве продуктов у них может быть еще больше вредных микроорганизмов и химических веществ, отмечают эксперты.

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В опасных продуктах могут быть различные типы вредоносных бактерий, вирусов, паразитов или химические вещества.

Это и недоваренное мясо, и загрязненные фекалиями фрукты и овощи, и моллюски, в которых есть токсины из моря.

Однако ВОЗ отмечает, что расследовать подобные случаи все сложнее, поскольку на одной тарелке с едой часто есть ингредиенты из многих стран.

"Местная продовольственная проблема может быстро превратиться в международную чрезвычайную ситуацию", - предупреждает гендиректор ВОЗ Маргарет Чен в первом докладе организации относительно этой проблемы.

"Производство продуктов стало промышленным, а торговля и их распространение - глобализировались", - говорится в докладе.

"Эти изменения дали многочисленные возможности для заражения пищи вредными бактериями, вирусами, паразитами или химическими веществами", - сообщала ВОЗ.

Анализ, сделанный на основе научной литературы со всего мира, показывает:

большинство смертей повлекли патогенные микроорганизмы, такие как сальмонелла, кишечная палочка и норовирус;

большинство умерших - жители Африки и Юго-Восточной Азии;

40% смертей произошли среди детей до 5 лет - это наиболее уязвимая группа.

Эксперты говорят, что болезни, вызванные пищей, также имеют серьезные экономические риски.

Так, вспышка заболевания кишечной палочкой в Германии в 2011 году нанес ущерб фермерам и промышленникам в размере 1,3 млрд долларов.

Руководители ВОЗ призывают власти стран срочно укрепить систему безопасности пищи.

На следующей неделе организация запускает кампанию по продовольственной безопасности - "От фермы до тарелки".

Она имеет целью побудить общественность и власть интересоваться, откуда в их блюдах отдельные ингредиенты и прошли ли они правильный и безопасный путь.