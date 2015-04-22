Помощь тяжелобольным жителям Донбасса: ещё 19 человек получили поддержку от Штаба Ахметова

На текущей неделе, 20 – 24 апреля, в рамках программы «Адресная помощь» Гуманитарный штаб Рината Ахметова выделил средства на лечение еще 19-ти жителей Донбасса, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Общая сумма помощи составила 260 000 гривен.

В течение недели специалисты Штаба Рината Ахметова закупят и доставят в больницы все необходимые препараты для 12 детей из Донецкой и Луганской областей возрастом от 2 недель до 16 лет. Всем им необходимо срочное лечение тяжелых врожденных заболеваний головного мозга и центральной нервной системы, родовых травм, ДЦП, эпилепсии, онкологических заболеваний.

Среди тех, кто получит помощь и семья-переселенцев Ропаевых из Луганска. Более полугода Штаб помогает 14-летнему Роберту в борьбе с опухолью головного мозга. Осенью мальчик вместе с мамой несколько месяцев провел на лечении в киевской клинике «Охматдет». Сейчас Штаб выделил средства на химиотерапию и медикаменты для лечения сопутствующих заболеваний.

Также среди тех, кто получит помощь на этой неделе – 10-летний Александр из Артёмовского района Донецкой области, у которого тяжелые осколочные ранения. Мальчик вместе с другом подорвался на мине. Более месяца Штаб поддерживает семью и оперативно помогал в лечении ребенка необходимыми медикаментами.

Кроме этого медикаментозная поддержка операций и срочного лечения в период с 20 по 24 апреля будет оказана 7-ми взрослым мирным жителям Донецкой и Луганской областей с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые из-за отсутствия социальных выплат в зоне АТО не могут самостоятельно оплатить лечение. Им, в соответствии с заявками, специалисты Штаба передадут необходимые препараты.

За время работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова адресная помощь на срочное лечение и приобретение медикаментов была оказана более 5 000 взрослых и детей из Донецкой и Луганской областей.

Напомним, экспертный совет Гуманитарного штаба Рината Ахметова еженедельно принимает решения о выделении финансовой помощи на срочное лечение и приобретение медикаментов для мирных жителей Донецкой и Луганской областей, а также временных переселенцев, которые оставляют свои заявки на «горячую линию» Гуманитарного штаба (0800 509 001) и электронный адрес helpdonbass@fdu.org.ua. Обратите внимание: помощь оказывается только при наличии медицинской справки.

Подробнее о том, кто может получить помощь на лечение от Гуманитарного штаба Рината Ахметова по ссылке: http://www.fdu.org.ua/humcenter/info