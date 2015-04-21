На этой неделе штаб Ахметова доставит в Донецк 90 машин с продуктами

22 и 25 апреля в Донецк, а 23 апреля в Мариуполь более 90 большегрузных автомобилей доставят 1860 тонн продуктов, что позволит сформировать еще 155 тысяч наборов выживания для мирных жителей Донецкой и Луганской области. Как показали последние исследования, проведенные Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова, объемы гуманитарной помощи, отправляемой в города и села Донбасса, не только нельзя сокращать, но и нужно увеличивать.

На презентации обновленной Гуманитарной карты Донбасса, которая отображает нужды жителей зоны АТО и вынужденных переселенцевгенеральный директор КМИС Наталья Харченко рассказала, что «на оккупированных территориях Донбасса не хватает самых необходимых продуктов питания. Наиболее востребованы крупы, растительное масло, сахар, свежее мясо, свежие молочные продукты. В некоторых городах есть проблемы с хлебом. Из-за продовольственной блокады цены выросли в разы».

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Исследование КМИС показало, что 45% населения нуждается в продовольствии, 50% - в медикаментах, 34% - в бытовых товарах.

Кроме продовольственной блокады Донбасс еще переживает и экономическую. «Большим подспорьем, в таких условиях, является продуктовая гуманитарная помощь. Когда нет пенсий и зарплат, многие люди живут только за счет этой помощи», - констатирует сотрудница КМИС Дарина Пирогова.

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Поэтому Гуманитарный штаб увеличил продуктовые поставки в текущем месяце – по состоянию на 21 апреля уже отправлены 6 автоколонн, которые доставили мирному населению Донбасса 300 тысяч наборов выживания и 30 тысяч наборов специально для деток. И завтра, 22 апреля, в Донецк отправится очередная автоколонна 18-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова. 39 большегрузных автомобилей доставят на Донбасс 780 тонн продуктов: сахар, муку, подсолнечное масло, крупы, макароны, рыбные и мясные консервы, паштет, овсяные хлопья, сгущенное молоко.

После доставки в Донецк волонтеры Штаба на «Донбасс Арене» сформируют из этих продуктов 70 тысяч наборов выживания для самых социально незащищенных категорий взрослого мирного населения Донецкой и Луганской областей.

«Увеличение интенсивности доставки продовольствия в апреле, позволит нам в мае расширить в некоторых местах категории выдачи, а в некоторых городах открыть новые пункты выдачи, и увеличить количество мирных жителей, получающих нашу помощь», - рассказал Григорий Колдунов, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Всего в апреле планируется доставить 500 тысяч продуктовых наборов и 30 тысяч детских наборов (для сравнения - в марте доставлено вполовину меньше - 250 тысяч наборов). В общей сложности, начиная с августа 2014 года, волонтеры Гуманитарного штаба раздали более 2 млн. 700 тысяч наборов выживания жителям Донецкой и Луганской области.