63 автоколонны с гуманитарной помощью уже отправил Штаб Ахметова на Донбасс

За 8 месяцев работы Гуманитарный штаб Рината Ахметова отправил 63 автоколонны и 2 028 большегрузных автомобилей с благотворительной помощью старикам, инвалидам и другим льготным категориям мирных жителей зоны АТО и вынужденных переселенцев, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Для доставки помощи были организованы 17 гуманитарных рейсов.

С 22 августа 2014 года по 15 апреля 2015 года Гуманитарный штаб выдал 2 миллиона 670 тысяч продуктовых наборов для самых социально незащищенных категорий жителей Донбасса и переселенцев, а также 180 тысяч детских наборов для малышей до 2-х лет.

«Практически каждую неделю в течение восьми месяцев мы отправляем гуманитарную помощь на Донбасс. В среднем в одной колонне едет 30 большегрузных автомобилей. Гуманитарная ситуация в Донецке и городах области, к сожалению, стабильно плохая. После блокирования доставки коммерческих грузов с продовольствием, цены на продукты поднялись на 30% выше от среднеукраинских. А на фоне недоступности социальных выплат и невозможности оформить пропуск в Украину ситуация для социально незащищенных граждан, действительно, катастрофическая. Единственным спасением в этой ситуации для них является гуманитарная помощь. Именно поэтому Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает свою работу. В апреле график доставки помощи еще более насыщенный – две колонные в неделю», – комментирует Григорий Колдунов, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

В апреле Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует доставить мирному населению Донбасса 500 тысяч наборов для выживания и 30 тысяч детских наборов. Для этого в течение месяца на Донбасс отправятся 10 автоколонн — 8 в Донецк и 2 колонны в Мариуполь. Помощь предназначена мирным жителям зоны проведения АТО, городов на линии соприкосновения и льготным категориям переселенцев в подконтрольных украинской власти городах.