Ивермектин превзошел по эффективности метронидазол в терапии розацеа

Для участия в III фазе сравнительных клинических испытаний было привлечено 962 добровольца с папуло-пустулезной формой розацеа пишет remedium.ru. Половина волонтеров наносили на пораженные участки кожи ивермектин (1%) 1 раз в день, вторая половина использовала два раза в сутки крем на основе метронидазола (0,75%). Эффективность терапии оценивалась на 16 неделе лечения.

Авторы работы констатировали, что ивермектин обладает большей эффективностью, чем метронидазол. Так, на фоне применения ивермектина было отмечено сокращение очагов активного воспаления на 83%, тогда как при использовании метронидазола этот показатель составил 73,7%. Причем, как отмечают ученые, крем с ивермектином лучше переносился пациентами.

В настоящее время стандартом терапии папуло-пустулезной розацеа является противопротозойный и противомикробный препарат метронидазол.

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Розацеа – это хроническое заболевание кожи, для которого характерно длительное течение и преимущественное поражение сосудистого русла.

Болезнь развивается обычно в возрасте 40-50 лет, чаще страдают женщины. Среди больных преобладают люди со светлой тонкой кожей и голубыми глазами.

Розацеа протекает долго, болезнь довольно устойчива к лечению, так как причины ее появления крайне разнообразны.