Месяц рождения влияет на здоровье ребенка

На здоровье ребенка влияют очень много различных факторов - начиная от наличия или отсутствия вредных привычек матери и заканчивая уровнем стресса и местом проживания и качеством питания, пишет toneto.net.

Как бы это ни было удивительно, но месяц, в котором родился ребенок, тоже влияет на его здоровье.

Ученые из США собрали статистику по рождаемости по месяцам и пришли к определенным выводам:

- Женщины, которые забеременели в мае, имеют на 10% выше риск преждевременных родов

- Самые сильные физически дети рождаются в ноябре, самые слабые - в апреле. Рожденные в ноябре имеют в среднем на 15% больше силы и быстрее на 10% в беге, чем рожденные в апреле.

- Дети, рожденные в мае, имеют более высокий риск склероза (ученые это связывают с недостаточным количеством витамина D на протяжении беременности).

Однако это лишь статистика, точное объяснение этому явлению ученые пока не могут дать.

Эксперты лишь утверждают, что отсутсвие стресса, вредных привычек и правильное питание гораздо важнее для здоровья ребенка, чем месяц рождения.