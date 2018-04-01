Как помочь малышу пережить стресс, связанный с войной. Советы психолога

Под руководством Елены Анпилоговой, специалиста Психологической службы Штаба Рината Ахметова, две группы ребят разных возрастов - от 4 до 7 лет и от 8 до 12 лет - рисовали, учились работать в команде и… доверять друг другу.

«Психологическая группа – это среда, где ребенок может общаться, играть, делать все то, что присуще его возрасту в нормальной среде. Только так и снимается тревожность. Ребенок понимает – он придет в группу, в которой ему рады, и здесь у него все будет хорошо. Здесь спокойно, здесь нет войны, - рассказывает Елена. – На занятиях идет работа на восстановление чувствования Себя, потому что дети с соматическими расстройствами часто теряют ощущение своего тела, равновесия, могут выглядеть отрешенными. И дальше по ходу занятий идет отработка причин агрессии. Ведь что происходит с ребенком? Если у него агрессивное поведение, то взрослые его останавливают, мол, «драться нельзя». А если ребенок замыкается, становится «слишком послушным», то в итоге не знает, как себя защитить и начинает сам себя разрушать, болеть».

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Одним из заданий для малышей в этот раз была игра «Война племен», на которой они по абсолютно легальным правилам могли помутузить друг дружку за кусочки карты сокровищ. Само собой пока дети дрались, карта не складывалась,ведь договориться между собой не получалось. Тогда Елена поставила им задачу - уладить дело мирным путем, без драк. И о чудо! Карта тут же была собрана, а клад в виде конфет справедливо поделен между всеми участниками игры. Детскому счастью не было границ!

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«Моя задача, – говорит Елена, - помочь наладить нормальную жизнь ребенку. Хотя для него главная поддержка – это родители. Если мама и папа спокойны, смогли обеспечить на новом месте базовые потребности в виде жилья и еды, то ребенок восстановится быстро. Но часто у родителей-переселенцев не хватает ресурсов - они оказались без жилья, без работы, много месяцев пребываютв подвешенном состоянии. А их дети ведь тонко чувствуют проблемы взрослых, и реагируют на них, порой непредсказуемо.Вот как раз таким людям и нужно обращаться в психологические группы, как например, у нас при Гуманитарном штабе Ахметова. Цель группы – создать такую благоприятную среду для ребенка, где ему было бы безопасно. Предполагается, что ребенок прийдет в группу несколько раз. Вокруг него создастся такая атмосфера, что он поймет– место, куда он приходит каждую неделю мирно, тут безопасно! И он может тут спокойно играть с ровесниками».

Конечно, все родители волнуются, что ребенок надолго останется в плену у кошмаров, которые ему пришлось пережить, будет отставать в развитии от сверстников, которые не знают что такое война. И естественно все родители хотят, чтобы их ребенок жил полноценной, нормальной, счастливой жизнью.

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«Поэтому цель таких групп - провести высокопрофессиональную профилактику, - говорит Елена. - У многих родителей сейчас нет ни времени, ни сил, чтобы поддержать ребенка, отложить все дела и заняться с ним играми. Потому что малыш познает этот мир только через игру и арт-терапевтические вещи – рисунок, лепку, ему неважно все остальное. Значит, вы должны после работы пообщаться с ребенком как минимум час. А если вы пришли раздраженным, злым, истощенным, то сами нуждаетесь в поддержке. Я давно работаю с родителями и в виде основной профилактики рекомендую: заботу о себе и совместное времяпрепровождение с детьми. Выделяйте время и ходите гулять с детьми, смотрите вместе семейные фильмы. Тогда и вы сможет энергетически подпитаться, и ваш ребенок быстрее восстановится к мирной жизни».

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У подростков другая проблема. Для них главное – общение. Им по возрасту пора отделиться от взрослых, и как-то самоутвердиться. Понять, что они из себя представляют.

«Они потеряли своих друзей. Хорошо, если по скайпу можно поговорить, но ведь у кого-то нет такой возможности. И тогда у подростка могут появиться разные нехорошие мысли, и даже склонность к суициду, - продолжает Елена. - Нужна серьезная профилактика. Я создаю среду, где они могут не просто общаться, а и раскрыться: «А что я умею, а чему я хочу научиться, а какие у меня есть мечты?». Чтобы они понимали, что жизнь не закончена, что есть к чему стремиться и нужно пользоваться теми возможностями, которые появились благодаря переезду в мирный город».

Напоминаем, Психологическая служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова приглашает по субботам в Киеве на развивающиезанятия в детскиегруппы для переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Для участия в занятиях необходимо позвонить по телефону (044) 502-52-17 или зарегистрироваться по адресу: isynelnyk@fdu.org.ua, Ирина Синельник.