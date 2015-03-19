Американцы отказываются от кофе в пользу чая

Американцы стали отказываться от кофе в пользу чая, сообщает Газета.ру со ссылкой на The Financial Times со ссылкой на ежегодное исследование национальной ассоциации кофе США. 59% жителей страны заявили, что ежедневно выпивают чашку кофе, тогда как в 2014 году этот показатель составлял 61%, а в 2013 году – 63%.

Как отмечает газета, США являются крупнейшей страной в мире, употребляющей кофе, и по словам аналитиков, кофе остается доминирующим горячим напитком в Штатах. Однако все больше американцев, особенно молодых, предпочитают пить чай: если в 1990 году общая стоимость проданного в США чая составляла $2 млрд, то в 2014 году она превысила $10 млрд.

Президент ассоциации чая США Питер Гогги отметил, что такая тенденция особенно заметна среди молодых американцев в возрасте 16–26 лет. По словам Гогги, очевидно, что идея о пользе чая для здоровья получила распространение.